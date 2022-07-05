Политик Худяков обвинил Галкина в оскорблении освободителей Донбасса

Худяков заявил, что Галкин живет в Прибалтике, в арендованном Пугачевой особняке. Политик уверен, что шоумен уже не вернется в Россию. По его словам, в настоящее время Галкин занимается переоформлением имущества на супругу, чтобы в дальнейшем продать его.