Политик Худяков обвинил Галкина в оскорблении освободителей Донбасса

Политика Романа Худякова возмутили шутки шоумена Максима Галкина в адрес РФ. Он считает, что певица Алла Пугачева должна проследить за заявлениями мужа и сама высказаться на острые темы, сообщает «СтарХит».
Худяков заявил, что Галкин живет в Прибалтике, в арендованном Пугачевой особняке. Политик уверен, что шоумен уже не вернется в Россию. По его словам, в настоящее время Галкин занимается переоформлением имущества на супругу, чтобы в дальнейшем продать его.
«И конечно, возникает большой вопрос. А где Алла Пугачева?! Каким образом ничтожный самовлюбленный дурак Галкин уничтожил великую советскую и российскую певицу? Где ее голос? Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо – чтобы он прекратил оскорблять наших героев, освобождающих Донбасс и Украину от неонацизма», – заявил Худяков.
Ранее покинувшие Россию с началом спецоперации на Украине Галкин и Пугачева заявили, что находятся в Израиле на каникулах, сообщает «360». Пара планирует вернуться в РФ к началу сентября.