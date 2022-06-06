Политик Гердт: Запад следует провальной тактике «камикадзе» по противостоянию с Россией

«Последние все политические события и принятие решений говорит мне о том, что европейское политическое сообщество заражено доктриной «камикадзе». Камикадзе – понятно, что ему все равно, выживет он или нет. Скорее, он даже понимает, что не выживет. Но главное для него – попасть в этот корабль», – отметил Гердт в ходе интервью «Известиям».