Коллективный Запад придерживается провальной тактики «камикадзе» в борьбе с Россией. Об этом сообщил бывший депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт.
Он убежден, что антироссийские ограничения западных стран являются античеловечными. По мнению политика, решения Берлина по Москве не отвечают реальному положению вещей.
«Последние все политические события и принятие решений говорит мне о том, что европейское политическое сообщество заражено доктриной «камикадзе». Камикадзе – понятно, что ему все равно, выживет он или нет. Скорее, он даже понимает, что не выживет. Но главное для него – попасть в этот корабль», – отметил Гердт в ходе интервью «Известиям».
Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что конфликт на Украине показал изоляцию западных стран от мира.