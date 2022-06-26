Политика действующих американских властей приведет к превращению США в банановую республику с диктаторским режимом. Об этом заявила политик, экс-кандидат в президенты Тулси Габбард в интервью Fox News.
Она отметила, что сейчас правоохранительная система в стране крайне политизирована, и ею пользуются для борьбы с неугодными. Политик напомнила, как Налоговое управление США занималось гонением организаций, использовавших в названии слово «патриот». Кроме того, она считает, что политики подрывают принципы демократии.
«На мой взгляд, именно такую картину можно наблюдать в диктатурах, в банановых республиках. И это то, что мы должны предотвратить», — высказалась Габбард.
Ранее американский экономический аналитик Джулиан Ли предрек крах притязаниям Соединенных Штатов, заявив, что планы Вашингтона по снижению доходов Москвы от продажи нефти обречены на провал.