Политик Габбард предрекла США судьбу банановой республики из-за действий Белого дома

Она отметила, что сейчас правоохранительная система в стране крайне политизирована, и ею пользуются для борьбы с неугодными. Политик напомнила, как Налоговое управление США занималось гонением организаций, использовавших в названии слово «патриот». Кроме того, она считает, что политики подрывают принципы демократии.