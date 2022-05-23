Politico: Запад расплачивается за отказ от российского зерна растущим продовольственным кризисом

Обозреватели американского издания Politico считают, усилия Запада не помогут избежать масштабного продовольственного кризиса, если страны Европы продолжат политику по отказу от поставок российского зерна.
Авторы американского портала выпустили материал про ситуацию на мировых рынках, коснувшись проблемы с поставками продовольствия, перевод предоставили журналисты «ПолитРоссии». Как рассказали обозреватели, мировые рынки потеряли значительную часть зерна, поступавшего из Украины и России. Западные политики быстро поняли, к чему это может привести.
«Политики пытаются просто найти выход из кризиса. Они слишком полагаются на несколько стран и горстку компаний, чтобы накормить мир, оставаясь плохо подготовленными к будущим потрясениям», — говорится в публикации.
Авторы рассказали, что власти Евросоюза разрешили фермерам использовать залежные земли для защиты продовольственной безопасности всего Старого Света, вот только такой шаг никак не решит еще один важны вопрос — нехватку удобрений.
Директор американского аналитического центра IATP София Мерфи пояснила, что США и друге западные страны пытаются бороться с продовольственным кризисом примитивными мерами. Вместо этого нужно перестроить всю шаткую, устаревшую систему распределения пищевой промышленности. Дело в том, что этот механизм сосредоточен в руках всего нескольких крупных компаний, и, по мнению собеседницы издания, это ошибочный путь.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.