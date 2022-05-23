Politico: Запад расплачивается за отказ от российского зерна растущим продовольственным кризисом

Директор американского аналитического центра IATP София Мерфи пояснила, что США и друге западные страны пытаются бороться с продовольственным кризисом примитивными мерами. Вместо этого нужно перестроить всю шаткую, устаревшую систему распределения пищевой промышленности. Дело в том, что этот механизм сосредоточен в руках всего нескольких крупных компаний, и, по мнению собеседницы издания, это ошибочный путь.