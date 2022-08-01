Politico: Вашингтон может потерять интерес к Украине из-за событий на Тайване

Вашингтон может потерять интерес к украинскому кризису. Все его внимание может переключиться на события вокруг Тайваня, говорится в статье Politico.
В материале издания приводится мнение неназванного высокопоставленного дипломата Европы.
«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — сказал он.
По мнению собеседника издания, в настоящий момент Североатлантический альянс может не переживать по поводу событий вокруг острова, однако ситуация может быстро измениться.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань свидетельствует о неготовности Белого дома к конфликту с КНР. Об этом пишет RT.