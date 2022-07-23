Politico узнало о смерти нескольких наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе

Сообщается, что всего в группу входили четыре наемника. Двое из них были выходцами из США и по одному солдату из Канады и Швеции. Согласно информации Politico, наемники воевали на стороне украинских войск и погибли в сражениях с российскими военнослужащими, передает «ПолитРоссия».