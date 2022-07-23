Politico узнало о смерти нескольких наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе

Группа иностранных наемников из Соединенных Штатов, Канады и Швеции была ликвидирована на территории Донбасса. Об этом говорится в материале газеты Politico.
Сообщается, что всего в группу входили четыре наемника. Двое из них были выходцами из США и по одному солдату из Канады и Швеции. Согласно информации Politico, наемники воевали на стороне украинских войск и погибли в сражениях с российскими военнослужащими, передает «ПолитРоссия».
«Руслан Мирошниченко, командир иностранных боевиков, заявил в субботу, что убитыми американцами были Люк Лучишин и Брайан Янг. Он сказал, что вместе с ними погиб Эмиль-Антуан Рой-Сироа из Канады и Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции», — говорится в статье.
Также смерть двух американских наемников в Донбассе подтвердил представитель Государственного департамента США. Однако он отказался раскрывать имена погибших солдат.