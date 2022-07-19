Politico указало на страх Зеленского лишиться поддержки ЕС с наступлением зимы

«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — отметили авторы издания.