Politico указало на страх Зеленского лишиться поддержки ЕС с наступлением зимы

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия применит тактику «генерала Мороза». Это действие может сломить Европу во время холодов, пишет Politico.
Как только наступит зима, европейские страны способны пойти на уступки России в вопросе санкций и передачи вооружения Киеву. Взамен лидеры будут рассчитывать на возобновление поставок газа для отопления домов.
«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — отметили авторы издания.
Власти Украины переживают, что Европа начинает уставать от антироссийских санкций и их последствий. По мнению авторов Politico, Зеленскому стоит беспокоиться и о том, что Запад перестанет слышать его мольбы и окончательно потеряет терпение.
Недавно стало известно, что Россия возобновит поставки газа по газопроводу «Северный поток» начиная с 21 июля. Тогда завершится плановое обслуживание магистрали, передает телеканал «360».