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    Politico: разлад в Европе из-за Украины подтолкнул Италию и Германию к заигрыванию с Москвой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Politico: разлад в Европе из-за Украины подтолкнул Италию и Германию к заигрыванию с Москвой

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    Федеральное агентство новостей

    Изменившаяся позиция ряда ведущих европейских стран по украинскому вопросу свидетельствует о расколе в западном мире — между США и Евросоюзом. К такому выводу пришел автор материала американского издания Politico, передает «ПолитРоссия».

    «Европейские лидеры не в ладах с Украиной. Германия, Франция и Италия начинают заигрывать с Москвой», — считает обозреватель издания.

    Ситуация на Украине вызывает крайнюю обеспокоенность крупнейших стран Европы. Они все чаще призывают Москву и Киев сесть за стол переговоров. Так, совсем недавно состоялся показательный телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным.

    globallookpress/Schacht, Henning
    globallookpress/Schacht, Henning

    После этого Берлин отметил, что обозначил свою «жесткую позицию» по Украине, состоящую из трех пунктов. В частности, первый из них подразумевает немедленное прекращение огня. Примечательно, пишет автор статьи, что немецкая сторона не требует отведения российских войск на позиции, занимаемые РФ до 24 февраля.

    Аналогичной риторики с дипломатическим уклоном придерживаются и Париж с Римом. Совсем недавно премьер-министр Италии Марио Драги прямо сказал об этом президенту США Джо Байдену.

    «После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что пришло время подумать о мирном соглашении», — сказано в материале.

    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency
    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Пока лидеры крупнейших европейских стран призывают Россию и Украину сесть за стол переговоров, США продолжают наращивать военную помощь Киеву, чтобы как можно дольше сохранить «горячую фазу» конфликта. Разница позиций Вашингтона и стран Западной Европы свидетельствует о расколе среди «союзников».

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