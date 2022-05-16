Politico: разлад в Европе из-за Украины подтолкнул Италию и Германию к заигрыванию с Москвой

После этого Берлин отметил, что обозначил свою «жесткую позицию» по Украине, состоящую из трех пунктов. В частности, первый из них подразумевает немедленное прекращение огня. Примечательно, пишет автор статьи, что немецкая сторона не требует отведения российских войск на позиции, занимаемые РФ до 24 февраля.