Politico: разлад в Европе из-за Украины подтолкнул Италию и Германию к заигрыванию с Москвой

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Изменившаяся позиция ряда ведущих европейских стран по украинскому вопросу свидетельствует о расколе в западном мире — между США и Евросоюзом. К такому выводу пришел автор материала американского издания Politico, передает «ПолитРоссия».
«Европейские лидеры не в ладах с Украиной. Германия, Франция и Италия начинают заигрывать с Москвой», — считает обозреватель издания.
Ситуация на Украине вызывает крайнюю обеспокоенность крупнейших стран Европы. Они все чаще призывают Москву и Киев сесть за стол переговоров. Так, совсем недавно состоялся показательный телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным.
После этого Берлин отметил, что обозначил свою «жесткую позицию» по Украине, состоящую из трех пунктов. В частности, первый из них подразумевает немедленное прекращение огня. Примечательно, пишет автор статьи, что немецкая сторона не требует отведения российских войск на позиции, занимаемые РФ до 24 февраля.
Аналогичной риторики с дипломатическим уклоном придерживаются и Париж с Римом. Совсем недавно премьер-министр Италии Марио Драги прямо сказал об этом президенту США Джо Байдену.
«После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что пришло время подумать о мирном соглашении», — сказано в материале.
Пока лидеры крупнейших европейских стран призывают Россию и Украину сесть за стол переговоров, США продолжают наращивать военную помощь Киеву, чтобы как можно дольше сохранить «горячую фазу» конфликта. Разница позиций Вашингтона и стран Западной Европы свидетельствует о расколе среди «союзников».