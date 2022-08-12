Politico: расследование ФБР может закончиться для Трампа тюремным сроком

Расследование ФБР в отношении экс-президента США Дональда Трампа касается возможного нарушения им закона о шпионаже. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на ордер.
Данное расследование может обернуться тюремным сроком для Трампа. Кроме того, судья разрешил агентам ФБР в ходе обыска изъять все «незаконно хранящиеся» документы, сообщил Fox News.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что ФБР изъяло из поместья Трампа 11 комплектов документов. Среди них также было четыре набора под грифом «совершенно секретно».