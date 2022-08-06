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Politico рассказало о безуспешных попытках США связаться с военным руководством КНР

Politico рассказало о безуспешных попытках США связаться с военным руководством КНР
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Военное командование США неоднократно пыталось связаться со своими китайскими коллегами в связи с нарастанием напряжения вокруг Тайваня, однако не получило ответ. Об этом сообщило издание Politico.

В четверг начались масштабные учения армии Китая с боевой стрельбой вокруг Тайваня. Маневры, ставшие ответом на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, проходят в акватории вокруг острова и продлятся до 7 августа.

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», – написало Politico.

Издание сообщает, что последний контакт между генеральными штабами США и Китая состоялся 7 июля. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американские и китайские военные оставляют возможности для связи, но сокращение каналов общения накаляет обстановку.

Politico визит Пелоси на Тайвань Китай США связь
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