Politico рассказало о безуспешных попытках США связаться с военным руководством КНР

Военное командование США неоднократно пыталось связаться со своими китайскими коллегами в связи с нарастанием напряжения вокруг Тайваня, однако не получило ответ. Об этом сообщило издание Politico.
В четверг начались масштабные учения армии Китая с боевой стрельбой вокруг Тайваня. Маневры, ставшие ответом на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, проходят в акватории вокруг острова и продлятся до 7 августа.
«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», – написало Politico.
Издание сообщает, что последний контакт между генеральными штабами США и Китая состоялся 7 июля. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американские и китайские военные оставляют возможности для связи, но сокращение каналов общения накаляет обстановку.