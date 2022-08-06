Politico рассказало о безуспешных попытках США связаться с военным руководством КНР

В четверг начались масштабные учения армии Китая с боевой стрельбой вокруг Тайваня. Маневры, ставшие ответом на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, проходят в акватории вокруг острова и продлятся до 7 августа.