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    Politico раскритиковало Европу за «особое» отношение к украинским беженцам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Politico раскритиковало Европу за «особое» отношение к украинским беженцам

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    pixabay.com

    Обозреватели американского издания Politico утверждают, что украинских беженцев, перебирающихся в станы Европы, может ожидать гораздо более теплый прием, чем выходцев из Ближнего Востока, бежавших от ужасов многочисленных конфликтов, развязанных Западом.

    «ЕС стремительно пересмотрел миграционную политику после начала украинского кризиса: если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать», — цитируют американских коллег журналисты РИА Новости.  

    Подобное особое отношение к украинским беженцам породило обвинения в откровенном расизме. Так, обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави очень резко выразилась о происходящем.

    «Кризис на Украине показал уродливую европейскую сущность, продемонстрировал расистское отношение к арабским и африканским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека», — заявила журналистка.

    Авторы Politico отметили, что многие эксперты считают, что подобное «гостеприимство» в будущем вряд ли распространится на всех беженцев, и Евросоюз с большой долей вероятности не изменит свою миграционную политику.

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