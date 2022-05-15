Politico раскритиковало Европу за «особое» отношение к украинским беженцам

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Обозреватели американского издания Politico утверждают, что украинских беженцев, перебирающихся в станы Европы, может ожидать гораздо более теплый прием, чем выходцев из Ближнего Востока, бежавших от ужасов многочисленных конфликтов, развязанных Западом.
«ЕС стремительно пересмотрел миграционную политику после начала украинского кризиса: если в предыдущие разы многие страны всячески пытались предотвратить прибытие беженцев, то сейчас они активно предоставляют украинцам статус постоянного жителя, гарантирующий широкие права и возможность работать», — цитируют американских коллег журналисты РИА Новости.
Подобное особое отношение к украинским беженцам породило обвинения в откровенном расизме. Так, обозреватель Daily News Egypt Марва Эль-Шинави очень резко выразилась о происходящем.
«Кризис на Украине показал уродливую европейскую сущность, продемонстрировал расистское отношение к арабским и африканским иммигрантам, несмотря на громкие лозунги о правах человека», — заявила журналистка.
Авторы Politico отметили, что многие эксперты считают, что подобное «гостеприимство» в будущем вряд ли распространится на всех беженцев, и Евросоюз с большой долей вероятности не изменит свою миграционную политику.