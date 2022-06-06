Politico: поставки украинского зерна не заставят США ослабить санкции против России

США не смягчат санкционное давление на Россию из-за возобновления поставок украинского зерна на мировой рынок. Об этом передает Politico со ссылкой на американского чиновника.
Вашингтон внимательно наблюдает за процессом переговоров между Москвой, Анкарой и ООН. Вместе с этим американская сторона не надеется, что диалог принесет желаемые результаты, пишет издание.
«Один американский чиновник охарактеризовал запрос Москвы как “дипломатию вымогательства” и заявил, что США не согласятся на сделку, которая бы снимала любое экономическое давление с Кремля», — говорится в статье.
Другой источник издания в ООН отметил, что связь экспорта зерна со смягчением санкций усложняет и без того неустойчивый процесс переговоров. В Москве при этом неоднократно повторяли, что не препятствуют вывозу зерновых с украинской территории.