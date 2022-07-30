Politico: мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал слухи о том, что президент Владимир Зеленский мог лишить украинского гражданства главу штаба городской обороны Геннадия Корбана. Мнением он поделился в интервью газете Politico.
Украинские СМИ ранее сообщили, что Корбан не может въехать на территорию Украины. В Сети также появилось видео, на котором пограничники изымают у него паспорт.
«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — заявил Филатов.
Согласно данным СМИ, Зеленский может подписать указы о лишении ряда лиц гражданства. Однако на сайте офиса президента Украины такой документ отсутствует.