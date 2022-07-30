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Politico: мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана

Politico: мэр Днепра Филатов разозлился на Зеленского из-за слухов о лишении гражданства Корбана
prt scr youtube.com/Дмитрий Гордон

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал слухи о том, что президент Владимир Зеленский мог лишить украинского гражданства главу штаба городской обороны Геннадия Корбана. Мнением он поделился в интервью газете Politico.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Корбан не может въехать на территорию Украины. В Сети также появилось видео, на котором пограничники изымают у него паспорт.

«Я надеюсь, что это просто трагическая ошибка. Мне бы очень не хотелось, чтобы центральная власть, пользуясь тем, что у нас в стране идут боевые действия, начала, скажем так, создавать автократию», — заявил Филатов.

Согласно данным СМИ, Зеленский может подписать указы о лишении ряда лиц гражданства. Однако на сайте офиса президента Украины такой документ отсутствует.

борис филатов Зеленский Украина
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