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    Politico: группа опытных американских наемников Task Force Yankee отправилась на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Politico: группа опытных американских наемников Task Force Yankee отправилась на Украину

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    globallookpress/Armin Weigel

    Опытные американские военные, ранее служившие в силовых структурах или Вооруженных силах США, присоединились к тысячам иностранных наемников на Украине, сообщает Politico.

    По информации журналистов, в частности, на Украине заметили группу Task Force Yankee, возглавляемую бывшим сотрудником полиции Чикаго Харрисоном Джозефовицем. Он утверждает, что к ВСУ присоединилось не менее 190 наемников из Соединенных Штатов.

    «Неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу, как предполагается, находятся в стране, они участвуют в боях с российскими силами наряду с украинцами и добровольцами из других стран», — сказал Джозефовиц.

    Ранее, как сообщает Infox, в ДНР с гуманитарной миссии отправилась группа волонтеров из Югры. Речь идет о медиках, психологах и журналистах.

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