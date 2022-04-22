Politico: Евросоюз рассматривает введение ограничений на импорт российской нефти

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Европейский
союз планирует реализовать шестой пакет санкций в отношении России. Об этом
сообщили в газете Politico.
По
информации корреспондентов, введение Евросоюзом очередного пакета
антироссийских ограничений запланировано на начало следующей недели. При этом
журналисты сослались на дипломатов, имена которых не были названы.
Авторы
Politico обратили внимание, что рестрикции ЕС могут распространиться на импорт
российской нефти и допуск новых российских банков к SWIFT.
Ранее
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп
Боррель заявил, что среди лидеров европейских стран отсутствует единство в
отношении эмбарго на импорт энергоносителей из России.
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