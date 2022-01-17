Politico: ЕС и Международное энергетическое агентство намерены атаковать «Газпром»

Politico: ЕС и Международное энергетическое агентство намерены атаковать «Газпром» Новости
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Еврокомиссия (ЕК) и Международное энергетическое агентство (IEA) готовят атаку на российскую компанию «Газпром», желая изменить ее поведение на газовом рынке, пишет американское издание Politico.

По данным издания, между российской компанией и Брюсселем все еще крайне напряженные отношения. Поставщики голубого топлива в России утверждают, что полностью исполняют свои контрактные обязательства. Однако Еврокомиссия и IEA приписывают им «создание» искусственного дефицита газа в Старом Свете.

«В условиях роста спроса компания ограничивает поставки, что наводит на определенные мысли. Такое поведение встречается на рынке редко», — подчеркнула еврокомиссар по вопросам экономики Маргарет Вестаргер.

Помимо этого, Евросоюз продолжает настаивать на том, что Российская Федерация «искусственно завышает спрос» на газ. Так Politico сделало неожиданное заявление о подготовке в Евросоюзе атаки на «Газпром» — европейские власти готовят удар по российской компании сразу в нескольких направлениях. По данным издания, Еврокомиссия и IEA собираются возбудить против газового гиганта дело о нарушении антимонопольного законодательства и блокировать запуск газопровода «Северный поток — 2».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Вашингтон продолжает работу со странами Европы, в том числе с Германией, чтобы не допустить запуск «СП-2». Таким образом, США предпринимают отчаянные попытки не допустить экспорт российского газа в Европу.

 
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IEA Газпром ЕС
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