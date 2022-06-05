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Politico: американский генерал Болдуин предложил передать Киеву советские истребители МиГ

Politico: американский генерал Болдуин предложил передать Киеву советские истребители МиГ
MOD Россия/via Globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов должны задуматься о передаче Украине истребителей МиГ советского производства, считает командующий национальной гвардией штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин.

Согласно информации издания Politico, администрация президента США Джо Байдена ранее рассматривала данную перспективу, однако из-за риска эскалации ситуации в отношениях с Россией этот вариант так и не был согласован.

«МиГи — это оптимальное немедленное решение для поддержки украинцев, но следует также как можно скорее изучить варианты (передачи — Прим. ред.) американских или западных истребителей», — приводит издание слова Болдуина.

Сообщается, что с 1990-х годов национальная гвардия штата Калифорния принимала участие в подготовке украинских солдат и до сих пор поддерживает связь с Киевом, помогая с запросами военной помощи у Вашингтона.    

болдуин миг США Украина
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