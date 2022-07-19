Политический эксперт Буренков рассказал о сложностях в треугольнике Россия-Турция-Иран

По словам эксперта, турецкая сторона на Кавказе играет как против Москвы, так и против Тегерана. Плюс ко всему президент Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает проводить двусторонние встречи, а не трехсторонние, чтобы выбить для Анкары более выгодные условия от каждого, передает ИА REX.