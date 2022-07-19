Политический эксперт Буренков рассказал о сложностях в треугольнике Россия-Турция-Иран

Отношения в треугольнике Россия-Турция-Иран внешне представляют собой партнерство, однако тут не все так просто, заявил директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков.
По словам эксперта, турецкая сторона на Кавказе играет как против Москвы, так и против Тегерана. Плюс ко всему президент Реджеп Тайип Эрдоган предпочитает проводить двусторонние встречи, а не трехсторонние, чтобы выбить для Анкары более выгодные условия от каждого, передает ИА REX.
Иран же, наоборот, готов к реальному сотрудничеству с Россией как в политическом, так и в экономическом направлениях.
«Так что идея союза РФ-ИРИ-Турция сродни фантазиям гоголевского Манилова: красиво, но бессмысленно», — написал Буренков в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Россия и Иран откажутся от использования американского доллара в торгово-экономических отношениях между странами.