Полисы каско с денежной компенсацией появились в России

Однако сумма выплаты способна оказаться ниже стоимости ремонта машины. Вероятно, чтобы починить машину после аварии, потребуется на 10-15% больше, чем указано в справочниках Российского союза автостраховщиков. Именно на этот документ ориентируются при оценке ущерба, передает «ФедералПресс».