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Полисы каско с денежной компенсацией появились в России

Россиянам с 1 октября не потребуется расторгать договор ОСАГО при продаже автомобиля
pxhere.com

Страховые компании стали продавать полисы каско с денежной компенсацией. В случае ДТП автомобилисты получают выплату необходимой для ремонта суммы, однако рискуют продешевить, пишет «Коммерсантъ».

Такой полис стоит дешевле, а возмещение ущерба в случае ДТП происходит гораздо быстрее, отмечают эксперты.

Однако сумма выплаты способна оказаться ниже стоимости ремонта машины. Вероятно, чтобы починить машину после аварии, потребуется на 10-15% больше, чем указано в справочниках Российского союза автостраховщиков. Именно на этот документ ориентируются при оценке ущерба, передает «ФедералПресс».

Пока не все страховые компании готовы вводить полис каско с возможностью получить деньги из-за опасений мошенничества. Специалисты «Совкомбанк Страхования» считают, что аферисты могут подстроить аварийную ситуацию и выманить миллиарды рублей.

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RusNewsToday24
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