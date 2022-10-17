Полисы каско с денежной компенсацией появились в России

Страховые компании стали продавать полисы каско с денежной компенсацией. В случае ДТП автомобилисты получают выплату необходимой для ремонта суммы, однако рискуют продешевить, пишет «Коммерсантъ».
Такой полис стоит дешевле, а возмещение ущерба в случае ДТП происходит гораздо быстрее, отмечают эксперты.
Однако сумма выплаты способна оказаться ниже стоимости ремонта машины. Вероятно, чтобы починить машину после аварии, потребуется на 10-15% больше, чем указано в справочниках Российского союза автостраховщиков. Именно на этот документ ориентируются при оценке ущерба, передает «ФедералПресс».
Пока не все страховые компании готовы вводить полис каско с возможностью получить деньги из-за опасений мошенничества. Специалисты «Совкомбанк Страхования» считают, что аферисты могут подстроить аварийную ситуацию и выманить миллиарды рублей.