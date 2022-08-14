Полиомиелит возвращается в страны Запада из-за нежелания граждан вакцинироваться

Низкие темпы иммунизации населения, вызванные нежеланием граждан вакцинироваться, привели к резкому росту заболеваемости полиомиелитом в США и других странах Запада. Об этом сообщает издание Financial Times.
Согласно статистическим данным, в США был официально подтвержден один случай заболевания полиомиелитом. Пациентом стал мужчина, отказавшийся от вакцинации. По мнению врачей, в действительности заболевших может быть намного больше, так как контактировавшие с пациентом граждане также могли заразиться. Предполагается, что число заболевших превышает показатель в 100 человек. Сложная ситуация также наблюдается и в других развитых странах.
«В мире очень серьезно упал нормальный уровень иммунизации, пока страны вели борьбу с COVID-19. И это наглядно демонстрирует уязвимость систем иммунизации разных стран», — отметил специалист Всемирной организации здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям Сиддхарта Датта.
Американский врач Марни Юлберг, переболевшая полиомиелитом, отмечает, что многие жители США сомневаются в необходимости вакцинации. Это обусловлено тем, что граждане забыли о существовании данного заболевания после изобретения препаратов, направленных на формирование иммунитета. Она призывает их отказаться от предрассудков и вакцинироваться.