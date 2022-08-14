Полиомиелит возвращается в страны Запада из-за нежелания граждан вакцинироваться

Согласно статистическим данным, в США был официально подтвержден один случай заболевания полиомиелитом. Пациентом стал мужчина, отказавшийся от вакцинации. По мнению врачей, в действительности заболевших может быть намного больше, так как контактировавшие с пациентом граждане также могли заразиться. Предполагается, что число заболевших превышает показатель в 100 человек. Сложная ситуация также наблюдается и в других развитых странах.