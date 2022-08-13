Полина Киценко обвинила Вадима Расковалова в организации против нее интернет-травли и пригрозила судом

Полина Киценко

Полина Киценко прокомментировала скандал вокруг сети мультибрендовых магазинов Podium Market, которую запустил в 1994 году ее муж Эдуард Киценко. Напомним, что в 2017 году компания закрылась, не рассчитавшись со многими партнерами.

Новую волну интереса к истории об обманутых фирмах спровоцировала Яна Расковалова, которая в недавнем интервью сказала, что Полина осталась должна ее бренду Yana 30 миллионов рублей. Подробно о ситуации с закрытием сети написало издание The Blueprint.

После этого Полина Киценко опубликовала в своем телеграм-канале развернутый пост, в котором обвинила мужа Яны Расковаловой Вадима в организации против нее травли в информационном пространстве.

Я считаю, Вадим Расковалов — заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акционерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением Московского арбитража был установлен контролирующим акционером. Все эти годы банкротства Расковалов обманывал “свет” и друзей, выставляя себя непричастным и скрываясь от субсидиарной ответственности по долгам Подиума, а ведь он им владел и управлял на протяжении очень многих лет. Вместо того, чтобы отвечать перед законом по банкротству личными средствами, как это сделал мой муж, второй акционер, Расковалов не оплатил ни одного долга, но обманывал и манипулировал всеми вокруг.

Вместо того, чтобы сесть за стол по мужски со своим паритетным партнером Эдуардом Киценко и решать по закону, он 5 лет отказывался от любых контактов. Зато Расковалов, по-видимому, решил защитить свои “вялые яйца” за широкими мужскими плечами подружек и нечистоплотных блоггерш, начав информационную войну против… жены своего партнера Полины. И неважно, что я никогда не имела к управлению компанией и тем более к банкротству никакого отношения, о чем они, конечно, все знают. Зато Полина знаменита и является отличной уязвимой мишенью. Спасибо Блупринту, что, наконец, хоть вы написали о том, что Расковалов — акционер. Все-таки увлечение новостями из телеграм-каналов должно иметь меру. Они зачастую — просто ложь и клевета, а все что нужно, это почитать определения судов.

Она добавила, что первым делом перед банкротством Расковалов вывел активы в компанию Яна, “созданную при поддержке команды Подиума”, и пригрозила решить вопрос в судебном порядке.

Развернутая против меня информационная травля, полагаю — это просто способ одного акционера сводить счеты с другим, топча его публичную жену, вместо того чтобы решать по-мужски паритетно и по закону. Если бы я и правда была ответчиком по выдвинутым против меня обвинениям в телегах, меня бы давно отвели в суд по ним, а не закидывали грязью в каналах на протяжении пяти лет. Но для этого нет никаких правовых оснований. Зато теперь в суд отведу я.

Вадим и Яна Расковаловы

В конфликт вступила и подруга Яны Расковаловой Ксения Собчак. Она высказалась в своем телеграм-канале “Кровавая барыня”.