Полиция задержала семь противников сноса памятника Освободителям в Риге

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Сотрудники правоохранительных органов Латвии задержали семерых противников сноса памятника Освободителям в Риге. Об инциденте сообщает Delfi.
По данным издания, четыре человека были задержаны во время проведения пикета, который не был согласован с властями латвийской столицы. Еще двое попали в полицию за использование запрещенной в прибалтийской стране символики. Седьмой оказалась евродепутат Татьяна Жданок, которую задержали ранее за участие в несанкционированном митинге против сноса мемориала. Женщину уже отпустили.
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