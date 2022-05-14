Полиция задержала семь противников сноса памятника Освободителям в Риге

По данным издания, четыре человека были задержаны во время проведения пикета, который не был согласован с властями латвийской столицы. Еще двое попали в полицию за использование запрещенной в прибалтийской стране символики. Седьмой оказалась евродепутат Татьяна Жданок, которую задержали ранее за участие в несанкционированном митинге против сноса мемориала. Женщину уже отпустили.