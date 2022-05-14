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    Полиция задержала семь противников сноса памятника Освободителям в Риге

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Полиция задержала семь противников сноса памятника Освободителям в Риге

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    Виктор Лисицын/Global Look Press

    Сотрудники правоохранительных органов Латвии задержали семерых противников сноса памятника Освободителям в Риге. Об инциденте сообщает Delfi.

    По данным издания, четыре человека были задержаны во время проведения пикета, который не был согласован с властями латвийской столицы. Еще двое попали в полицию за использование запрещенной в прибалтийской стране символики. Седьмой оказалась евродепутат Татьяна Жданок, которую задержали ранее за участие в несанкционированном митинге против сноса мемориала. Женщину уже отпустили. 

     

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