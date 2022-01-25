Полиция проверяет информацию о минировании южно-сахалинского аэропорта

Полиция проверяет информацию о минировании южно-сахалинского аэропорта Новости
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Информация об угрозе взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска поступила утром в 08:45 по местному времени. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, работа аэропорта не останавливалась в связи с информацией о минировании.

«В 08.45 из отдела полиции аэропорта нам поступило сообщение о "минировании". Информация поступила из другого субъекта федерации. Работают кинологи, рейсы выполняются в обычном режиме», — сказали в пресс-службе.

Представитель воздушной гавани рассказал, что эвакуация персонала и пассажиров не проводится. По его словам, следственные мероприятия правоохранительных органов не помешали штатной работе аэропорта.

Ранее приходили сообщения о «минировании» социальных и образовательных учреждений Красноярска. Полицейским удалось вычислить и задержать телефонных террористов, пишет телеканал «360».

 
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