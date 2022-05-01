    В тренде

    Полиция Молдавии задержала подозреваемого в массовой рассылке сообщений о «мобилизации»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Полиция Молдавии задержала подозреваемого в массовой рассылке сообщений о «мобилизации»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    Правоохранительные органы Молдавии провели задержание человека, который рассылал жителям страны поддельные сообщения о мобилизации. Об этом сообщила полиция республики.

    В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. На данный момент компетентные органы проверяют факты причастности задержанного к другим аналогичным рассылкам. 

    «Мы оперативно отреагировали и нашли человека, который распространял фальшивые приглашения в военные центры на севере страны», — говорится в сообщении.

    Фальшивые документы имели соответствующую печать. При этом за неявку злоумышленник угрожал штрафом и тюремным сроком. 

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »