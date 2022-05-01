Полиция Молдавии задержала подозреваемого в массовой рассылке сообщений о «мобилизации»

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Правоохранительные органы Молдавии провели задержание человека, который рассылал жителям страны поддельные сообщения о мобилизации. Об этом сообщила полиция республики.
В отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело. На данный момент компетентные органы проверяют факты причастности задержанного к другим аналогичным рассылкам.
«Мы оперативно отреагировали и нашли человека, который распространял фальшивые приглашения в военные центры на севере страны», — говорится в сообщении.
Фальшивые документы имели соответствующую печать. При этом за неявку злоумышленник угрожал штрафом и тюремным сроком.
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