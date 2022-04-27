Полиция Молдавии пообещала не снимать с жителей георгиевские ленты 9 Мая

«Полиция не будет ходить, снимать ленты с груди, она будет вести себя очень цивилизованно. Мы говорили с полицией, что нам нужно обсуждать ситуацию с гражданами, объяснять им, потому что мы цивилизованное общество. Конечно, мы не сможем сразу же, в первый год, получить желаемый результат», — отметил спикер парламента.