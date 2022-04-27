Полиция Молдавии пообещала не снимать с жителей георгиевские ленты 9 Мая

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Жители Молдавии смогут носить георгиевские ленты в День Победы. Полиция не будет этому препятствовать, сообщил спикер местного парламента Игорь Гросу в эфире N4.
В этом году празднуется 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Одним из символов этого праздника является георгиевская лента. Власти Молдавии пообещали, что правоохранители будут вести себя цивилизованно в этот день.
«Полиция не будет ходить, снимать ленты с груди, она будет вести себя очень цивилизованно. Мы говорили с полицией, что нам нужно обсуждать ситуацию с гражданами, объяснять им, потому что мы цивилизованное общество. Конечно, мы не сможем сразу же, в первый год, получить желаемый результат», — отметил спикер парламента.
Гросу напомнил, что 9 Мая является важным днем. Жители могут сходить на мемориал, на кладбище и почтить память павших воинов. Но устраивать провокации нельзя.