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    Полиция Латвии возбудила 20 уголовных дел после акции в рижском парке Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Полиция Латвии возбудила 20 уголовных дел после акции в рижском парке Победы

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    wikipedia.org / Kalnroze / Общественное достояние

    Три административных и 20 уголовных дел возбуждены в Латвии после акции у памятника советским воинам в парке Победы. Она прошла в Риге 10 мая.

    Фигурантом одного из дел стал молодой человек, пришедший к памятнику с российским флагом. Еще два дела возбуждены по статье об «оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».

    «В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении», — уточнили в местной полиции.

    Девять дел начаты в связи с нарушением порядка и проведения шествий. Еще шесть человек стали подозреваемыми в использовании запрещенной символики в общественных местах.

    Тысячи латвийцев ранее пришли к памятнику Освободителям Риги, чтобы возложить цветы. Однако почтить память героев гражданам помешала местная полиция, передают Argumenti.ru.

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