Полиция Латвии возбудила 20 уголовных дел после акции в рижском парке Победы

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Три административных и 20 уголовных дел возбуждены в Латвии после акции у памятника советским воинам в парке Победы. Она прошла в Риге 10 мая.
Фигурантом одного из дел стал молодой человек, пришедший к памятнику с российским флагом. Еще два дела возбуждены по статье об «оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений».
«В связи с событиями 10 мая у советского памятника в Пардаугаве госполиция завела три уголовных дела и 20 дел об административном правонарушении», — уточнили в местной полиции.
Девять дел начаты в связи с нарушением порядка и проведения шествий. Еще шесть человек стали подозреваемыми в использовании запрещенной символики в общественных местах.
Тысячи латвийцев ранее пришли к памятнику Освободителям Риги, чтобы возложить цветы. Однако почтить память героев гражданам помешала местная полиция, передают Argumenti.ru.