Полиция Краснодарского края задержала тик-токера Алексея Щетинина по подозрению в убийстве

TikTok-блогера Алексея Щетинина, более известного как Щетиниз, арестовали в Краснодарском крае. Герою соцсетей инкриминируют целый набор преступлений — убийство, серию краж и нападение на представителей правопорядка.

Тик-токер совершал противоправные действия с декабря 2020 года, за что и был объявлен в розыск. Причем, как считает следствие, все это время Щетинин не прятался, а продолжал снимать свои ролики и выкладывать их в Сеть. Однако сейчас звезду Красноярского края удалось арестовать, и на данный момент с мужчиной проводятся следственные действия.

Следователи склонны предполагать, что Алексей Щетинин причастен к убийству мужчины, который был найден мертвым в 2020 году в одном из поселков Краснодарского края. Тогда из квартиры убитого также украли драгоценности на 300 тысяч рублей.

Накануне появилась информация, что правоохранители задержали замминистра транспорта России Владимира Токарева. Чиновника подозревают во взяточничестве, пишет RT.

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