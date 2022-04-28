Полиция Каталонии назвала основной версию об убийстве Протосени на почве сексизма

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Напомним, что трагедия произошла 19 апреля в доме Протосени в каталонском городе Льорет-де-Мар. Там правоохранители нашли тело самого бизнесмена, а также трупы его жены и дочери. Расследование продолжается.