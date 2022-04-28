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    Полиция Каталонии назвала основной версию об убийстве Протосени на почве сексизма

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Полиция Каталонии назвала основной версию об убийстве Протосени на почве сексизма

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    Diego Radames/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Сотрудники полиции Каталонии осветили подробности расследования уголовного дела о гибели бывшего заместителя председателя правления «Новатэка» Сергея Протосени и его семьи. По словам стражей порядка, версию об убийстве на почве сексизма они рассматривают в качестве основной, несмотря на опубликованные в СМИ слова сына покойного.

    Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Напомним, что трагедия произошла 19 апреля в доме Протосени в каталонском городе Льорет-де-Мар. Там правоохранители нашли тело самого бизнесмена, а также трупы его жены и дочери. Расследование продолжается.

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