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Жители Одессы начали лишаться телевизионного оборудования, способного к трансляции российских телеканалов. Изъятием техники у граждан занимаются полицейские и боевики территориальной обороны.
Решение забирать оборудование у жителей принято на фоне растущего недовольства населения действиями официальных властей Украины. Вместе с этим в городе значительно снизился уровень жизни, передает РИА Новости.
«В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы», — пояснил собеседник агентства.
С помощью изъятия оборудования одесские правоохранители борются с альтернативным мнением граждан. Одновременно с этим полиция выявляет пророссийски настроенных горожан.