    В тренде

    Полиция изымает у одесситов ТВ-оборудование из-за падения доверия жителей к Киеву

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Полиция изымает у одесситов ТВ-оборудование из-за падения доверия жителей к Киеву

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/daumling

    Жители Одессы начали лишаться телевизионного оборудования, способного к трансляции российских телеканалов. Изъятием техники у граждан занимаются полицейские и боевики территориальной обороны.

    Решение забирать оборудование у жителей принято на фоне растущего недовольства населения действиями официальных властей Украины. Вместе с этим в городе значительно снизился уровень жизни, передает РИА Новости.

    «В Одесской области растет напряженность среди населения, местные жители все меньше доверяют киевскому режиму. Военная администрация в Одессе предпринимает меры по запрету использования спутниковых ТВ, способных транслировать российские каналы», — пояснил собеседник агентства.

    С помощью изъятия оборудования одесские правоохранители борются с альтернативным мнением граждан. Одновременно с этим полиция выявляет пророссийски настроенных горожан.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »