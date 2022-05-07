Полицейские задержали мужчину за подготовку теракта в Херсоне

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в подготовке теракта в Херсоне, передает РИА Новости со ссылкой на СКР.
По данным ведомства, злоумышленник хотел устроить взрыв во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. В квартире задержанного нашли предметы для изготовления самодельного взрывного устройства.
Гражданин подтвердил, что делал коктейли Молотова. Также он заявил, что действовал под давлением украинской терробороны.
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