Полезные салаты из морской капусты на любой вкус

Мы — это то, что мы едим. Столь простую истину знает каждый. Ведь поглощение пищи — важная часть нашей жизни. К сожалению, многие считают, что еда не может быть вкусной и полезной одновременно. Если вы относитесь к этой группе людей, обязательно прочтите данную подборку, в которой собраны легкие салаты из морской капусты, способные насытить ваш организм витаминами.

Как известно, ламинария богата йодом. За счет этого она выводит из организма вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы. Потому морская капуста — один из лучших ингредиентов для простых закусок, которые оценят те, кто следят за своим питанием. Ведь незатейливые блюда с этим продуктом выходят невероятно вкусными.

Салаты из морской капусты: 3 простых рецепта

Салат со свеклой

Список ингредиентов:

1 свекла

150 г морской капусты

зеленый лук по вкусу

4 ст. л. консервированного горошка

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

6 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Отвариваем свеклу, а затем нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем к ней 4 столовые ложки подсолнечного масла. Тщательно перемешиваем. Нарезаем морскую капусту, чтобы не было слишком длинных лент, и добавляем ее к свекле. Всыпаем консервированный горошек. Нарезаем мелко зеленый лук и добавляем его к остальным ингредиентам. Вливаем оставшееся подсолнечное масло. Добавляем соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем. Салат готов!

Салат со свежим огурцом

Список ингредиентов:

250 г морской капусты

1 огурец

1 ст. л. кунжута

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

1 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Подсушиваем кунжут на сухой сковороде. Вливаем подсолнечное масло и держим несколько минут на огне, слегка помешивая. Нарезаем морскую капусту. Очищаем огурец от шкурки. Нарезаем его тонкими кольцами и добавляем к капусте. Вливаем остывший кунжут с маслом. Солим и перчим. Перемешиваем все ингредиенты. Приятного аппетита!

Салат с морковкой

Список ингредиентов:

150 г морской капусты

1 морковка

6 ст. л. консервированной кукурузы

1 ст. л. соевого соуса

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

3 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

Очищаем морковь и натираем ее на терке. Добавляем соевый соус и перемешиваем. Нарезаем морскую капусту. Всыпаем консервированную кукурузу. Добавляем соль и черный молотый перец. Вливаем подсолнечное масло и всё тщательно перемешиваем. Готово!

Пока не наступил сезон свежих овощей и фруктов, нужно стараться давать организму витаминов по максимуму. А морская капуста — лучший помощник в этом деле. Можете даже не сомневаться!

