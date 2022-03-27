Полезные салаты из морской капусты на любой вкус

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Мы — это то, что мы едим. Столь простую истину знает каждый. Ведь поглощение пищи — важная часть нашей жизни. К сожалению, многие считают, что еда не может быть вкусной и полезной одновременно. Если вы относитесь к этой группе людей, обязательно прочтите данную подборку, в которой собраны легкие салаты из морской капусты, способные насытить ваш организм витаминами.
Как известно, ламинария богата йодом. За счет этого она выводит из организма вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы. Потому морская капуста — один из лучших ингредиентов для простых закусок, которые оценят те, кто следят за своим питанием. Ведь незатейливые блюда с этим продуктом выходят невероятно вкусными.
Салаты из морской капусты: 3 простых рецепта
Салат со свеклой
Список ингредиентов:
- 1 свекла
- 150 г морской капусты
- зеленый лук по вкусу
- 4 ст. л. консервированного горошка
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 6 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
- Отвариваем свеклу, а затем нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем к ней 4 столовые ложки подсолнечного масла. Тщательно перемешиваем.
- Нарезаем морскую капусту, чтобы не было слишком длинных лент, и добавляем ее к свекле.
- Всыпаем консервированный горошек.
- Нарезаем мелко зеленый лук и добавляем его к остальным ингредиентам.
- Вливаем оставшееся подсолнечное масло. Добавляем соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем. Салат готов!
Салат со свежим огурцом
Список ингредиентов:
- 250 г морской капусты
- 1 огурец
- 1 ст. л. кунжута
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 1 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
- Подсушиваем кунжут на сухой сковороде. Вливаем подсолнечное масло и держим несколько минут на огне, слегка помешивая.
- Нарезаем морскую капусту.
- Очищаем огурец от шкурки. Нарезаем его тонкими кольцами и добавляем к капусте.
- Вливаем остывший кунжут с маслом.
- Солим и перчим. Перемешиваем все ингредиенты. Приятного аппетита!
Салат с морковкой
Список ингредиентов:
- 150 г морской капусты
- 1 морковка
- 6 ст. л. консервированной кукурузы
- 1 ст. л. соевого соуса
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- 3 ст. л. подсолнечного масла
Как приготовить:
- Очищаем морковь и натираем ее на терке. Добавляем соевый соус и перемешиваем.
- Нарезаем морскую капусту.
- Всыпаем консервированную кукурузу.
- Добавляем соль и черный молотый перец.
- Вливаем подсолнечное масло и всё тщательно перемешиваем. Готово!
Пока не наступил сезон свежих овощей и фруктов, нужно стараться давать организму витаминов по максимуму. А морская капуста — лучший помощник в этом деле. Можете даже не сомневаться!
Фото на превью: depositphotos.com.
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