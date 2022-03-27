Полезные салаты из морской капусты на любой вкус

Полезные салаты из морской капусты на любой вкус Полезные советы
На чтение 3 мин. Опубликовано Обновлено
Содержание
  1. Подписывайтесь на новости RNT24 в
  2. Салаты из морской капусты: 3 простых рецепта
  3. Салат со свеклой
  4. Салат со свежим огурцом
  5. Салат с морковкой

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Мы — это то, что мы едим. Столь простую истину знает каждый. Ведь поглощение пищи — важная часть нашей жизни. К сожалению, многие считают, что еда не может быть вкусной и полезной одновременно. Если вы относитесь к этой группе людей, обязательно прочтите данную подборку, в которой собраны легкие салаты из морской капусты, способные насытить ваш организм витаминами.

Как известно, ламинария богата йодом. За счет этого она выводит из организма вредные вещества, в том числе и тяжелые металлы. Потому морская капуста — один из лучших ингредиентов для простых закусок, которые оценят те, кто следят за своим питанием. Ведь незатейливые блюда с этим продуктом выходят невероятно вкусными.

Салаты из морской капусты: 3 простых рецепта

© Depositphotos

Салат со свеклой

Список ингредиентов:

  • 1 свекла
  • 150 г морской капусты
  • зеленый лук по вкусу
  • 4 ст. л. консервированного горошка
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 6 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

  1. Отвариваем свеклу, а затем нарезаем ее мелким кубиком. Добавляем к ней 4 столовые ложки подсолнечного масла. Тщательно перемешиваем.
  2. Нарезаем морскую капусту, чтобы не было слишком длинных лент, и добавляем ее к свекле.
  3. Всыпаем консервированный горошек.
  4. Нарезаем мелко зеленый лук и добавляем его к остальным ингредиентам.
  5. Вливаем оставшееся подсолнечное масло. Добавляем соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем. Салат готов!

© Depositphotos

Салат со свежим огурцом

Список ингредиентов:

  • 250 г морской капусты
  • 1 огурец
  • 1 ст. л. кунжута
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 1 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

  1. Подсушиваем кунжут на сухой сковороде. Вливаем подсолнечное масло и держим несколько минут на огне, слегка помешивая.
  2. Нарезаем морскую капусту.
  3. Очищаем огурец от шкурки. Нарезаем его тонкими кольцами и добавляем к капусте.
  4. Вливаем остывший кунжут с маслом.
  5. Солим и перчим. Перемешиваем все ингредиенты. Приятного аппетита!

© Depositphotos

Салат с морковкой

Список ингредиентов:

  • 150 г морской капусты
  • 1 морковка
  • 6 ст. л. консервированной кукурузы
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • 3 ст. л. подсолнечного масла

Как приготовить:

  1. Очищаем морковь и натираем ее на терке. Добавляем соевый соус и перемешиваем.
  2. Нарезаем морскую капусту.
  3. Всыпаем консервированную кукурузу.
  4. Добавляем соль и черный молотый перец.
  5. Вливаем подсолнечное масло и всё тщательно перемешиваем. Готово!

© Depositphotos

Пока не наступил сезон свежих овощей и фруктов, нужно стараться давать организму витаминов по максимуму. А морская капуста — лучший помощник в этом деле. Можете даже не сомневаться!

Фото на превью: depositphotos.com.

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