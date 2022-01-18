Полезные пельмени: рецепт и особенности приготовления

Уже больше года не готовлю пельмени сама. Покупаю их в проверенном магазине полуфабрикатов. Там они всегда свежие и вкусные, не разваливаются при варке, и внутри остается много бульона. Думала, что таким образом сэкономлю время, но не на здоровье родных. Однако врач-диетолог считает, что полезные пельмени из магазина — это нонсенс.
В недавнем интервью одному отечественному интернет-изданию диетолог Наталья Круглова поделилась своим мнением по поводу пельменей. Она не считает блюдо категорически вредным. Специалист рекомендует обращать внимание на детали. Как выбрать полезные пельмени и как их приготовить самому, читайте далее.
Какие пельмени полезнее
Часто магазинные пельмени кажутся в разы вкуснее домашних. По мнению Кругловой, это связано с несколькими фактами. Во-первых, при изготовлении пельменей в промышленных масштабах используется жирное мясо. Обычно свинина. Часто к фаршу добавляют жир. Благодаря ему появляется тот самый бульон.
Да такие пельмени очень сытные. Но для нашей поджелудочной это дополнительный удар. Тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением на протяжении дня вам будут обеспечены.
Диетолог уверяет: «…лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину». А еще начинку на предприятиях щедро «удобряют» солью и специями. Они заставляют уплетать пельмени один за другим. От этого и возникает переедание.
Домашние пельмени
Согласитесь, проконтролировать качество мяса, а также количество специй и соли в домашних пельменях куда проще. «Также мы можем часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием». — советует диетолог.
А еще специалист рекомендует совмещать пельмени с каким-то овощным блюдом, например, нарезкой или салатом. Ведь без клетчатки организму будет трудно переварить столько тяжелой пищи.
Кому пельмени во вред
Наталья Круглова советует ограничить употребление пельменей тем, кто страдает от избыточного веса и ожирения. Также необходимо исключить блюдо из рациона во время воспалительных заболеваний пищеварительного тракта (гастрит, язва). Нельзя есть пельмени страдающим подагрой.
В этом же интервью диетолог обратила внимание на способ приготовления пельменей. Она акцентирует внимание, что наиболее полезные пельмени — это варенные. Поэтому с недавних пор я их больше не готовлю на сковороде. Зато начала добавлять пельмешки в суп. Рекомендую и вам попробовать! А вы покупаете пельмени в магазине? Делитесь мнение по этому поводу!
Фото на превью: depositphotos.com.
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