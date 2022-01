Полезные пельмени: рецепт и особенности приготовления

Уже больше года не готовлю пельмени сама. Покупаю их в проверенном магазине полуфабрикатов. Там они всегда свежие и вкусные, не разваливаются при варке, и внутри остается много бульона. Думала, что таким образом сэкономлю время, но не на здоровье родных. Однако врач-диетолог считает, что полезные пельмени из магазина — это нонсенс.

В недавнем интервью одному отечественному интернет-изданию диетолог Наталья Круглова поделилась своим мнением по поводу пельменей. Она не считает блюдо категорически вредным. Специалист рекомендует обращать внимание на детали. Как выбрать полезные пельмени и как их приготовить самому, читайте далее.

Какие пельмени полезнее

© Pikabu

Часто магазинные пельмени кажутся в разы вкуснее домашних. По мнению Кругловой, это связано с несколькими фактами. Во-первых, при изготовлении пельменей в промышленных масштабах используется жирное мясо. Обычно свинина. Часто к фаршу добавляют жир. Благодаря ему появляется тот самый бульон.

Да такие пельмени очень сытные. Но для нашей поджелудочной это дополнительный удар. Тяжесть в желудке и проблемы с пищеварением на протяжении дня вам будут обеспечены.

© Depositphotos

Диетолог уверяет: «…лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину». А еще начинку на предприятиях щедро «удобряют» солью и специями. Они заставляют уплетать пельмени один за другим. От этого и возникает переедание.

Домашние пельмени

© Pikabu

Согласитесь, проконтролировать качество мяса, а также количество специй и соли в домашних пельменях куда проще. «Также мы можем часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием». — советует диетолог.

© Depositphotos

А еще специалист рекомендует совмещать пельмени с каким-то овощным блюдом, например, нарезкой или салатом. Ведь без клетчатки организму будет трудно переварить столько тяжелой пищи.

Кому пельмени во вред

© Pikabu

Наталья Круглова советует ограничить употребление пельменей тем, кто страдает от избыточного веса и ожирения. Также необходимо исключить блюдо из рациона во время воспалительных заболеваний пищеварительного тракта (гастрит, язва). Нельзя есть пельмени страдающим подагрой.

© Depositphotos

В этом же интервью диетолог обратила внимание на способ приготовления пельменей. Она акцентирует внимание, что наиболее полезные пельмени — это варенные. Поэтому с недавних пор я их больше не готовлю на сковороде. Зато начала добавлять пельмешки в суп. Рекомендую и вам попробовать! А вы покупаете пельмени в магазине? Делитесь мнение по этому поводу!

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Полезные пельмени: рецепт и особенности приготовления appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!