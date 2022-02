Полезен ли суп на самом деле и почему в СССР его ели все

Готовлю первое стабильно 2 раза в неделю. В воскресенье делаю большую кастрюлю борща или горохового супа, а в субботу — что-то более легкое, к примеру, окрошку. Ведь мы с мужем представители того поколения, что без супа на обед чувствуют себя неуютно. При этом я даже не задаюсь вопросом, полезен ли суп на самом деле. И зря!

Традиция полноценного обеда (первое, второе и компот!) в нашу семью пришла с детства. При чём вокруг супа наши родители воздвигли целый культ. Мол, без него здоровый рацион немыслим. Но полезен ли суп на самом деле и какой именно — никто не уточнил. Что ж, давайте разбираться!

Почему при Союзе так любили суп

Сытное первое блюдо — неотъемлемая часть советской кухни. Полноценное питание из 3 блюд обеспечивало работника силами на целый день. Советские граждане любили суп за то, что им можно наестся в два счета, особенно если взять еще пару ломтиков хлеба в придачу.

Злые языки поговаривают, что повара тоже особенно жаловали супы. Ведь в них можно было спрятать продукты не первой свежести. А еще суп — суперэкономное блюдо. Его можно сварить из остатков вчерашнего обеда. Больше об экономных трюках советских поваров вы найдете по ссылке.

Суп при проблемах с пищеварением

Тем не менее вокруг супа витала особая аура. Считалось, что он предупреждает проблемы с пищеварением. А те, кто предпочитает потреблять еду в «всухомятку», страдает от язвы желудка.

Однако современные специалисты с устоявшимся мнением по поводу пользы супа не согласны. На возникновение язвы желудка влияет инфекция бактериями Helicobacter pylori. А усугубляет процесс острая пища, алкоголь, курение и некоторые лекарства.

Из этого делаем вывод: чтобы ни было язвы желудка, нужно в принципе питаться здоровой едой и не иметь вредных привычек. Но при чём тут суп? В лучшем случае варка обеззаразит продукты. На этом чудодейственные способности блюда исчерпываются.

Почему есть суп совершенно необязательно

На самом деле суп — не такое уж и полезное блюдо. Посудите сами, хоть суп и состоит из уймы овощей, в кипящей воде большинство витаминов, к примеру витамин С, разрушаются. А вот минералы наоборот, становятся более доступными для усвоения организмом.

Тем не менее врачи рекомендуют потреблять мясные бульоны в пищу. Во-первых, это дополнительная жидкость, которая так нужна для нормальной работы ЖКТ. Во-вторых, мясной бульон — главный источник коллагена. О нём читайте по ссылке.

А вы начинаете обед с «жиденького»? Как считаете, полезен ли суп на самом деле или без него можно спокойно обойтись? Делитесь мнением в комментариях!

