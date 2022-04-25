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    Покушавшиеся на Соловьева националисты следили за ним через Instagram*

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Покушавшиеся на Соловьева националисты следили за ним через Instagram*

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Задержанные националисты, покушавшиеся на жизнь журналиста Владимира Соловьева, признались, что следили за ним через запрещенный в России Instagram.

    Сотрудники ФСБ 25 апреля задержали группу националистов, которые готовили покушение на Соловьева. У них изъяли оружие, в том числе коктейли молотова и гранаты, предметы с неонацистской символикой и зеленый парик. Один из задержанных сообщал, что российского журналиста хотели устранить «как можно быстрее».

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    Националисты также признались, что следили за Соловьевым с помощью геотегов в Instagram. Злоумышленники также хотели установить жучки, чтобы вычислить маршруты и перемещения журналиста. За ним так же велась слежка у здания ВГТРК.

    * Деятельность соцсети Instagram запрещена в России как экстремистская

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