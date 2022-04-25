Покушавшиеся на Соловьева националисты следили за ним через Instagram*

Сотрудники ФСБ 25 апреля задержали группу националистов, которые готовили покушение на Соловьева. У них изъяли оружие, в том числе коктейли молотова и гранаты, предметы с неонацистской символикой и зеленый парик. Один из задержанных сообщал, что российского журналиста хотели устранить «как можно быстрее».