Покушавшиеся на главу УСИН Херсона попытались оправдаться «патриотизмом»

Он добавил, что понимал, к чему может привести взрыв — убить или ранить посторонних, и теперь признается, что не понимает, «зачем он во все это влез». Другой задержанной, Сереженко, сказал, что за подготовку теракта ему обещали разные суммы денег в долларах, но в итоге ничего не заплатили.