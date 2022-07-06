Покушавшиеся на главу УСИН Херсона попытались оправдаться «патриотизмом»

Андрей Сереженко и Олег Пронько, покушавшиеся на Главу Управления службы исполнения наказаний (УСИН) Херсона Евгения Соболева, попытались объяснить мотивы преступления.
Показания задержанного Пронько привели журналисты РИА Новости. Мужчина рассказал, что ему поручили сделать фотографии места, где живет Соболев, а затем отослать их куратору Главного управления разведки МО Украины.
«Я не знал, что это будет теракт. Привык верить людям… Вроде как патриотизм», — рассказал Пронько.
Он добавил, что понимал, к чему может привести взрыв — убить или ранить посторонних, и теперь признается, что не понимает, «зачем он во все это влез». Другой задержанной, Сереженко, сказал, что за подготовку теракта ему обещали разные суммы денег в долларах, но в итоге ничего не заплатили.