Покупатели Honor Magic4 Pro в Европе получают умные часы Honor Watch GS 3 и беспроводное зарядное устройство мощностью 100 Вт

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Новейший смартфон Honor Magic4 Pro выходит на мировом рынке. Первой страной за пределами Китая, где его можно будет купить, стала Великобритания. Приём предварительных заказов начинается 13 мая, а продажи начнутся 27 мая.

Honor Magic4 Pro оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с изогнутым экраном, частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1 и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Он работает под управлением оболочки Magic UI 6.0 на базе Android 12 и имеет сервисы Google. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 50, 50 и 64 Мп. Телеобъектив поддерживает 3,5-кратное увеличение.





Покупатели, оформившие предварительный заказ на Magic4 Pro, бесплатно получат умные часы Honor Watch GS 3 и беспроводное зарядное устройство мощностью 100 Вт. Стоит отметить, что телефон Honor поставляется с зарядным устройством на 100 Вт в розничной упаковке, но если адаптер используется для беспроводной подставки, он будет заряжать смартфон при 80 Вт. Для полной беспроводной зарядки мощностью 100 Вт необходимо приобрести отдельное зарядное устройство на 135 Вт.

Цена смартфона с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составляет 950 фунтов стерлингов. Также в продажу поступают часы Honor Watch GS 3 за 210 фунтов стерлингов и наушники Honor Earbuds 3 Pro за 190 фунтов стерлингов.