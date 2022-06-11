Покрышки и горы мусора: почему в Петербурге задумались о спасении территории «Горская»

Дело в том, что вот уже более десяти лет «Горская» планомерно превращалась в свалку, причем с такой скоростью, что смело могла получить статус раковой опухоли всего Санкт-Петербурга. В значительной степени так и вышло: на этой территории расположено огромное количество несанкционированных свалок. Особого внимания заслуживают экологически опасные отходы, а также нелегальные производства. Сейчас уже трудно оценить, насколько большой урон природе и живущим здесь людям нанесло это место.