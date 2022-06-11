Покрышки и горы мусора: почему в Петербурге задумались о спасении территории «Горская»

Ржавая арматура, тысячи автомобильных покрышек, тонны строительного бытового мусора и чувство бесконечной безысходности и упадка — все это смешивается, создавая общее впечатление при посещении бывшей промзоны «Горская», раскинувшейся на огромной территории в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Менее получаса езды на автомобиле вдоль побережья Финского залива, и мы на месте — перед неслучайными туристами во всей красе предстает без малого одна из самых депрессивных площадок Петербурга — бывшая промзона близ поселка Горская, получившая одноименное название. Когда-то, больше 40 лет назад, здесь производили бетон и арматуру для строительных нужд при постройке Дамбы. Теперь же советская обстоятельность видна лишь пунктирно.
Дело в том, что вот уже более десяти лет «Горская» планомерно превращалась в свалку, причем с такой скоростью, что смело могла получить статус раковой опухоли всего Санкт-Петербурга. В значительной степени так и вышло: на этой территории расположено огромное количество несанкционированных свалок. Особого внимания заслуживают экологически опасные отходы, а также нелегальные производства. Сейчас уже трудно оценить, насколько большой урон природе и живущим здесь людям нанесло это место.
Когда стоишь на самом берегу Финского залива в районе «Горской», смотришь на бесконечные шпили самого красивого города мира Санкт-Петербурга, а лицо ласкает не слишком теплое, но все-таки летнее северное солнце, невольно возникает когнитивный диссонанс, едва посмотришь по сторонам.
Полуразрушенные здания, бывшие склады, до верху заполненные «благоухающим» мусором, никогда не высыхающие лужи, сочащиеся неизвестной жижей. От этот становится не по себе, возникает резкое желание отвернуться, ведь Финский залив —традиционное место для отдыха жителей и гостей Петербурга. В конце концов, это визитная карточка города, а сейчас, едва отъехав от города, попадаешь в настоящую свалку.
Когда-то благоустроенная под промышленные нужды территория полностью утратила не только свою внешность, но и функционал. Возродить на этом месте что-либо кажется крайне непростой задачей и даже утопией. Впрочем, как оказалось, все не совсем так.
В прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме городским властям и частной компании «Мегалайн» удалось заключить соглашение о реконструкции территории бывшей промзоны «Горская». Компания предложила перевернуть репутацию этого участка побережья с ног на голову, сделав из хаотичной и токсичной свалки центр притяжения для мирового туризма.
По задумке авторов амбициозного проекта, всю огромную территорию промзоны разделят на четыре кластера разной тематики: Light Industrial, где разместят объекты коммерческой недвижимости, IT-деревня, музейный и гостиничный комплексы. Все это с применением современных технологий, отвечающим экологическим требованиям.
Для реализации проекта «Мегалайн» организовал конкурс, в котором приняли участие российские и международные компании, готовые предложить проект реновации этой территории. Несколько дней назад определили победителя, который разработал концепцию развития территории «Горская».
Примечательно, что проект реновации «Горской» планируется реализовать исключительно на частные инвестиции без привлечения бюджетных средств. Именно таким способом современный бизнес становится настоящим «Айболитом» города, не только думая о собственной рентабельности, но предлагая терапию от страшной опухоли, которая казалась неизлечимой.
Остается надеяться, что для реализации проекта не возникнет никаких бюрократических трудностей, и уже очень скоро «Горская» встретит уже самых настоящих туристов своим ослепительным сиянием.