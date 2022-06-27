“Покричали, разошлись”: в телеграме подводят итоги первой Московской недели моды

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Показ Ester Abner в рамках Московской недели моды

Вчера завершилась Московская неделя моды, которая ранее вызвала весьма противоречивую оценку в профессиональном сообществе. В начале мероприятия в телеграм-каналах появилась критика в адрес организаторов и состава участников, многие представители индустрии поспешили дистанцироваться от Недели моды, ссылаясь на то, что она носит провластный характер (Неделя моды прошла при поддержке правительства Москвы). Теперь же пришло время подводить итоги, и авторы многих профильных телеграм-каналов поделились своими мнениями.

Я не согласна с мнением, что участие в Неделе при поддержке правительства Москвы априори токсично. В Нью-Йорке мэрия отдавала на откуп моде Брайант-парк — и никто не был против. У меня вообще нет сомнения, что организаторы искренне хотели как лучше. Все это не для галочки и не для того, чтобы нужные люди креативно освоили бюджеты.

Мой совет — в следующий раз не спешить. Очень вдумчиво и аккуратно искать людей, которые будут отвечать за отбор дизайнеров (надо было в лепешку разбиться, но затащить несколько хедлайнеров и отсечь лишнее), брендинг и коммуникации. Кадры решают все!

— написала бывший редактор Vogue Ксения Соловьева, которая приняла участие в деловой программе Московской недели моды.

Светский хроникер Евгения Милова, подводя итоги в своей колонке в “Коммерсанте”, высказалась скорее скептически.

В лучших традициях столичного правительства праздник моды из индустриального мероприятия превратился в особо широкий фестиваль варенья: одни только показы проходили сразу в ГУМе, на ВДНХ, на площадях — Революции и Тверской. А какие-то протуберанцы недели поднимались по всему Бульварному кольцу и даже в более отдаленных от центра районах. Активности были неисчислимы (без ряженых в костюмы разных эпох не обошлось),

— написала она.

Площадка Московской недели моды в “Зарядье”

Именно на этот отзыв, судя по всему, потом намекнули в телеграм-канале “Закулиска”, отметив, что подобный снобизм не слишком уместен.

Прочитали тут один материал в одной известной газете одной почти известной светской хроникерши. И вдруг поняли, что вот этот снобизм в контурах Бульварного кольца стал таким же немодным, как сумка Chanel 2010 года. Неделя моды в Москве получилась. Не без факапов и обломов, но получилась.

На некоторые показы ломились те, кого у нас принято величать “светским обществом”, на маркетах скупали продукцию наших дизайнеров, в “Зарядье” было откровенно красиво, город — не только тусовка, но и все его обитатели — неделю жили этим событием. Самое главное — эта Неделя продемонстрировала, что российские дизайнеры существуют, их много, у них интересно и модно одеваться. Ну а с организацией, надеемся, наладится. Язвить не будем. Не время. Но в следующий раз, если повторится, оторвемся по полной. А пока — поздравляем с успехом,

— написали в “Закулиске”.

Недоволен мероприятием остался и Александр Перепелкин, отметив странное распределение площадок, а также “народный” характер мероприятия.

Расписание Недели моды в Нью-Йорке определяет CFDA, который возглавляли такие люди, как Диана фон Фюрстенберг и Том Форд. Прекрасная идея провести показы на фоне знаковых объектов провалилась в тот момент, когда модели в кутюре от Игоря Чапурина шваркали по асфальту. А Маша Миногарова шла по станции “Маяковская” на фоне удивленных прибывающих на перрон людей. И, судя по тому, что в панели, которую Ксюша (Ксения Соловьева. — Прим. ред.) модерировала, Собянина заменили на Сергунину (Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. — Прим. ред.), а ту в последний момент на Фурсина (Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. — Прим. ред.), то это как делалось для галочки, так и делается.

Ее так обсуждают, что будто это первый блин, и он может быть комом. Но вообще-то у нас недели моды идут последние 20 лет (не все из вас помнят Неделю высокой моды в концертном зале “Россия”), и иногда их количество было за гранью разумного. И делают их одни и те же люди, которые в этот раз быстро подсуетились и, потеряв деньги от “Мерседеса”, развели на бабки Собянина. А блины все комом. Может быть, уже перестать их печь?

— написал Перепелкин в своем телеграм-канале “Сорока-барокко”.

В анонимном телеграм-канале “Модные хроники злой киски” указали на то, что без растрат бюджетных средств дело не обошлось.

Если бы весь выделенный городом бюджет был направлен на Неделю моды, то мы затмили бы Нью-Йоркскую, приблизились к Миланской в следующем году, а через пару лет к Парижской, самой главной. Вот только у господина .Умского (намек на Александра Шумского, которого называли одним из организаторов Недели моды, но он сам это опроверг. Ранее он организовывал Mercedes-Benz Russian Fashion Week. — Прим. ред.) свое видение и резак, которым отделили 80/10.

И за эти 10, которые реально пошли в дело, мы видим идеальную картинку, несмотря на странный каст дизайнеров, практически отсутствие глянца (да, это просто данность) и селебок,

— написали в канале, добавив, что под Шумским “стул уж так трясется”.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева на Московской неделе моды Иосиф Пригожин и Валерия на Московской неделе моды

Недостатки мероприятия подметил и стилист Михаил Барышников, указав на неразвитость индустрии моды в России.

Неделя моды экономически бесполезна в условиях отсутствия легкой промышленности. Нет в России толком тканевых, швейных, фурнитурных производств нужного для Недели моды уровня. Как нет достаточного рынка сбыта, и я не про магазины, я про систему байеров. Неделя моды в Москве может нести только одну важную для меня функцию — давать надежду тем, кто любит искусство, называемое модой, на то, что у них есть будущее в этой стране. Надежду ввиду первого пункта пока что ложную.

Была бы эта Неделя кутюрной, вопросов не было бы, так как в кутюре нет необходимости тиража. Пока что люди, которые не могут нечто толком масштабировать, показывают нечто людям, которые это толком не покупают. Покричали, разошлись. Не хочу называть это деревней, слишком уважаю то количество сил, которое вложено — это потемкинская метрополия моды,

— написал Барышников в своем телеграм-канале Osd.

Позитивные стороны мероприятия отметили в телеграм-канале “Луис Иванович Вьютон”.

Есть что-то будоражащее в показах на свежем воздухе, а тем более возле Красной площади, где энергетика все-таки мощная за такое продолжительное время существования. И самый главный плюс — это крутая организация! Такого вот еще реально не было. Мы идем к успеху, товарищи!

В отличие от зарубежных коллег, где в Неделе участвуют те, у кого хватает денег это потянуть, здесь, чтобы позволить “пройтись” по самому центру России со своей новой коллекцией, платить не нужно было,

— написали в канале.

О проведении первой Московской недели моды объявили в конце апреля на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Незадолго до этого стало известно, что Mercedes-Benz Russian Fashion Week в этом году проводиться не будет. Организаторами новой Недели моды в сети назвали Айсель Трудел и Александра Шумского, но позднее они опровергли свою причастность, хотя мероприятие состоялось при участии Фонда моды, учредителями которого они являются.

На участие в Московской неделе моды поступило почти 900 заявок из 79 городов России, вход на некоторые показы был свободным. На главных площадках — в парке “Зарядье” и на ВДНХ — свои коллекции представили более 70 дизайнеров. Московскую неделю моды посетили больше 100 тысяч человек.