Поклонская рассказала о своих приоритетах на службе в Россотрудничестве

Поклонская рассказала о своих приоритетах на службе в Россотрудничестве Новости
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Наталья Поклонская отреагировала на свое назначение на должность заместителя главы Россотрудничества.

Президент России Владимир Путин ранее освободил ее от должности посла в Кабо-Верде и назначил замглавы Россотрудничества. Поклонская, в свою очередь, назвала приоритетом в работе на новом посту защиту прав россиян за рубежом, в частности, и на Украине.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей», — подчеркнула она.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе ранее не смогла найти замену экс-спикеру Алексею Арестовичу.

 
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