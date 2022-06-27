Поклонников-инвалидов не пустили на закрытую церемонию прощания с Шатуновым

Двое поклонников с инвалидностью попытались проститься с певцом Юрием Шатуновым на закрытой церемонии, но их не пустили охранники, дежурившие на Троекуровском кладбище.
На подходе к месту прощания мужчин встретила охрана, которая следит за тем, чтобы на закрытое мероприятие не проникли посторонние. Поклонники просили проститься с кумиром и объяснили, что в первый день траурной процессии не могли присутствовать.
«Мы сами из интерната. Вчера не получилось приехать. Решили сегодня. А вы нас не пропускаете. Пожалуйста, дайте пройти. Мы его поклонники, сами выступаем», — просили поклонники сотрудников кладбища.
Несмотря на уговоры, охрана не пустила фанатов, пишет «МК». Вместе с тем на церемонию приезжают звезды. На прощание прибыл певец Николай Басков с огромным букетом белых роз.
Шатунов умер на 49-м году жизни, предварительно, от обширного инфаркта. Певца кремируют, а затем похоронят на Троекуровском кладбище.