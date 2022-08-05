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Поклонники «Сватов» потребовали закрыть проект после ухода Федора Добронравова

Поклонники «Сватов» потребовали закрыть проект после ухода Федора Добронравова
Кадр из сериала «Сваты»

Снимать продолжение сериала «Сваты» без Федора Добронравова не нужно, заявили фанаты многосерийной комедии, передает CTNews.

Поводом для возмущения поклонников стало интервью дублера Добронравова в проекте Сергея Сманцера. Зрители посчитали, что Юрий Будько, которого все это время играл Федор Добронравов, может быть только один. Они потребовали закрыть проект.

В конце июня стало известно о съемках нового восьмого сезона «Сватов». Тогда же появилась информация, что проект покинули ключевые актеры, которых сыграли Людмила Артемьева, Анна Кошмал и Федор Добронравов.

Как выяснилось позже, Добронравов устал от роли Будько. Кроме того, признался артист, ему не очень нравилось, что зрители начали ассоциировать его с персонажем.

Ранее кинокритик Алексей Двоеглазов оценил перспективы «Сватов» без участия главных звезд проекта.

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RusNewsToday24
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