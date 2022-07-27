Поклонники Стоцкой нашли поразительное сходство детей певицы с Киркоровым

Певица Анастасия Стоцкая порадовала подписчиков новыми фото вместе с детьми на отдыхе в Турции. Однако поклонники артистки отметили, что ее наследники поразительно похожи на поп-короля отечественной сцены Филиппа Киркорова, передает TeleProgramma.
Селфи с детьми Стоцкая выложила накануне в свой микроблог. Подписчики обрадовались улыбкам певицы и ее детей.
«Отлично отдыхаем в Турции. Купаемся в Эгейском море, загораем на солнышке, наслаждаемся прекрасной природой и общением с друзьями», — написала исполнительниц под постом.
Однако большое количество фанатов пришли к выводу, что дети Стоцкой имеют с Киркоровым невероятно схожие черты лица.
«Одно лицо! Надо же, как похожи!», — написали подписчики.
Отметим, Стоцкую и Киркорова давно подозревают в близкой связи и появлении общих детей. Однако на сегодняшний день информация о романе артистов является только домыслами фанатов.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Стоцкая впервые отреагировала на слухи о себе, Киркорове и Ани Лорак в униформе.