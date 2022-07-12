Поклонники со всего мира поздравляют Шарапову с рождением первенца

О беременности российской теннисистки стало известно в апреле. Не так давно бывшая спортсменка изменила свой статус в социальных сетях на «мама», добавив рядом с надписью эмодзи в виде мишки. Поклонники Шараповой искренне и тепло поздравили звезду с пополнением в семье.