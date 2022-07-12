Поклонники со всего мира поздравляют Шарапову с рождением первенца

Пользователи Сети поздравили с рождением первенца пятикратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира Марию Шарапову.
О беременности российской теннисистки стало известно в апреле. Не так давно бывшая спортсменка изменила свой статус в социальных сетях на «мама», добавив рядом с надписью эмодзи в виде мишки. Поклонники Шараповой искренне и тепло поздравили звезду с пополнением в семье.
«Здоровья вам и ребёночку»;
«Поздравляю, мамочка! Здоровья вам, ребёнку и папочке! Настоящая чемпионка»;
«Привет, королева! Поздравляю! Похоже, у тебя уже есть малыш, учитывая статус?» – обрадовались фолловеры теннисистки.
Отметим, Шарапова предпочитает не делиться подробностями личной жизни, однако ранее это сделал за нее ее избранник, 42-летний миллионер Александр Гилкс – бизнесмен назвал возлюбленную «супермамой» и отметил, что не может дождаться встречи с их наследником.