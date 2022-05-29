Поклонники шоу «Сегодня вечером» разделились во мнениях о работе Цискаридзе

Недавний выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале вызвал неоднозначную реакцию у телезрителей. Многие пользователи Сети сообщили, что разочаровались работой нового ведущего Николая Цискаридзе.
Артист балета стал новым ведущим передачи «Сегодня вечером» в начале мая. Он заменил шоумена Максима Галкина, который в настоящее время находится за границей.
После того, как Цискаридзе дебютировал в качестве телеведущего, мнения поклонников разделились. Кто-то написал, что педагог справился со своей задачей, а кто-то, наоборот, раскритиковал его работу.
«Передача приобрела совсем другой смысл — эстетика, тактичность и другие хвалебные эпитеты. Спасибо за смену ведущего, Цискаридзе на высоте»;
«Нет, это не его. Занимайся балетом. И не лезь туда, где Галкин вел лучше, интереснее, эмоциональнее. Галкина незаслуженно превратили в изгоя», — высказались телезрители.
Галкин лишился работы на Первом канале из-за долгого отсутствия в России. В настоящее время он находится в Израиле, откуда не перестает критиковать действия российской власти.