Поклонники пришли в ужас от истощавшей Екатерины Варнавы

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в соцсетях короткое видео, которое не оставило равнодушными фанатов артистки. Подписчиков удивили ее внешние данные, передает Пятый канал.
По мнению большинства фанатов, Варнава очень много потеряла в весе и выглядит как ходячий скелет. Часть поклонников выразила опасения по поводу здоровья телезвезды и посоветовали обратиться ей к врачу.
«Что же такая худенькая? Катя, в погоне за красотой и стройностью, важно не перестараться», — написала одна из подписчиц.
«Кожа да кости», — добавил другой комментатор.
Comedy Woman закрылось два года назад, однако подробности из внутренней кухни проекта до сих пор доходят до СМИ. Например, бывшая участница шоу Тамара Турава заявила, что ее попросту «слили» с передачи, пишет «360».