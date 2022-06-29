Поклонники оценили фигуру 68-летней Любови Успенской в купальнике

Артистка устроила публичную примерку, показав новые наряды, в том числе купальники. Звезда собирается в отпуск вместе с наследницей и находится в раздумьях, какую одежду ей взять с собой. Королева русского шансона виляла перед камерой, показывая не только яркие костюмы, но и упругое тело.