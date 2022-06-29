Поклонники оценили фигуру 68-летней Любови Успенской в купальнике

Певица Любовь Успенская в свои 68 лет обладает невероятной фигурой, твердят поклонники. Интернет-пользователи пришли в восторг от точеных форм знаменитости в купальнике.
Артистка устроила публичную примерку, показав новые наряды, в том числе купальники. Звезда собирается в отпуск вместе с наследницей и находится в раздумьях, какую одежду ей взять с собой. Королева русского шансона виляла перед камерой, показывая не только яркие костюмы, но и упругое тело.
Поклонники не спешили советовать артистке с купальниками и нарядами. Видимо, не могли налюбоваться фигурой 68-летней Успенской. В комментариях под записью осталось множество восторженных слов о формах исполнительницы хита «К единственному, нежному».
«Отпад! Особенно вид сзади»;
«Хочу так же выглядеть в зрелости»;
«Так держать, Люба!» — написали комментаторы.
Недавно артистка рассказала о прибавлении в семье. У звезды появилась кошка, которую ей подарил певец Николай Басков.