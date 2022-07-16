Поклонники Литвиновой переживают, что она пойдет по стопам Хаматовой

По информации источника, фанаты Литвиновой оказались взволнованы новостью о скорой премьере спектакля во Франции. Подписчики думают, что режиссер может перенять опыт актрисы Чулпан Хаматовой, которая открыто раскритиковала российское руководство после начала спецоперации по защите Донбасса, а потом уехала из страны и сыграла в постановке, дискредитирующей действия Кремля.