Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, покинувшая Родину, выложила новое фото в личном Telegram-канале. Там же она сообщила о своем новом спектакле в Париже. Поклонники звезды начали волноваться о том, что она пойдет по стопам раскритиковавшей спецоперацию Чулпан Хаматовой, передает CT news.
По информации источника, фанаты Литвиновой оказались взволнованы новостью о скорой премьере спектакля во Франции. Подписчики думают, что режиссер может перенять опыт актрисы Чулпан Хаматовой, которая открыто раскритиковала российское руководство после начала спецоперации по защите Донбасса, а потом уехала из страны и сыграла в постановке, дискредитирующей действия Кремля.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена