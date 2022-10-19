Поклонники Екатерины Варнавы подозревают ее в беременности от коллеги по Comedy Woman

Актрису Екатерину Варнаву поклонники подозревают в беременности от ее коллеги, комика и экс-возлюбленного Дмитрия Хрусталева после видео, на котором заметен округлившийся живот звезды.
Недавно Варнава опубликовала в Сети видео с танцами, на котором фанаты отметили, как изменились ее формы. Ранее телезвезда могла похвастаться идеальной стройной фигурой. Видеоролик смутил поклонников и стал поводом для слухов о беременности артистки.
Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев вместе принимали участие в юмористическом шоу Сomedy Woman на телеканале ТНТ. Несколько лет назад звезды состояли в любовных отношениях, однако пара рассталась.
Домыслы поклонников подогрел сам Хрусталев. Недавно он сообщил о своем желании возобновить отношения и построить с Варнавой семью.
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