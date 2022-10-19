Поклонники Екатерины Варнавы подозревают ее в беременности от коллеги по Comedy Woman

Недавно Варнава опубликовала в Сети видео с танцами, на котором фанаты отметили, как изменились ее формы. Ранее телезвезда могла похвастаться идеальной стройной фигурой. Видеоролик смутил поклонников и стал поводом для слухов о беременности артистки.