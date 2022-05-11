Поклонники Давы нашли его предполагаемую возлюбленную

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Слухи о возможном романе исполнителя Давы с певицей Мари Краймбрери подтвердились.
Несмотря на то, что возлюбленные уже не прячутся от поклонников, официально о своем романе они не говорят. Недавно Дава заявил, что счастлив в новых отношениях. Вместе с новой пассией блогер отправился отдыхать во время майских праздников, где и пару и заметили.
Один из фолловеров увидел певца и попросил с ним сфотографироваться. Блогер не отказал, как и Краймбрери. Вместе они позировать не стали, но сомнений в том, что знаменитости вместе проводят время, у поклонников не осталось.
Слухи о романе двух исполнителей ходят уже давно. Сам блогер намекнул, что имеет серьезные намерения на текущие отношения. Дава признался, что хочет обзавестись семьей в этом году.
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