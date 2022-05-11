Поклонники Давы нашли его предполагаемую возлюбленную

Несмотря на то, что возлюбленные уже не прячутся от поклонников, официально о своем романе они не говорят. Недавно Дава заявил, что счастлив в новых отношениях. Вместе с новой пассией блогер отправился отдыхать во время майских праздников, где и пару и заметили.