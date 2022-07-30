Поклонники больной раком Заворотнюк обеспокоены исчезновением ее мужа Чернышева

Как отметили авторы «Комсомольской правды», Чернышев последний раз выходил на лед зимой, вот уже как полгода о нем ничего не слышно. Фигурист первый раз за свою карьеру отказался от участия в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро», где исполнял главные роли. По словам обозревателей КП, это не ушло от внимания поклонников Заворотнюк, и те предположили, что Чернышев пропускает важные мероприятия из-за ухудшения состояния своей супруги.