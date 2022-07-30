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Поклонники больной раком Заворотнюк обеспокоены исчезновением ее мужа Чернышева

Поклонники больной раком Заворотнюк обеспокоены исчезновением ее мужа Чернышева
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известная актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже более трех лет борется с онкологическим заболеванием. Ее поддерживает семья, финансовые расходы взял на себя муж артистки, фигурист Петр Чернышев.

Как отметили авторы «Комсомольской правды», Чернышев последний раз выходил на лед зимой, вот уже как полгода о нем ничего не слышно. Фигурист первый раз за свою карьеру отказался от участия в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Лебединое озеро», где исполнял главные роли. По словам обозревателей КП, это не ушло от внимания поклонников Заворотнюк, и те предположили, что Чернышев пропускает важные мероприятия из-за ухудшения состояния своей супруги.

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